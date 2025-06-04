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09:33, 4 июня 2025Мир

Трамп раскрыл отношение к Си Цзиньпину

Трамп заявил, что ему нравится Си Цзиньпин, но с ним трудно договориться
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель КНР Си Цзиньпин, но с ним очень трудно договориться. Свое отношение к китайскому лидеру политик раскрыл в социальной сети Truth Social.

«Мне нравится председатель КНР Си Цзиньпин. Всегда нравился и будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним чрезвычайно трудно договориться!!!» — говорится в публикации.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом и Пекин договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Позже издание Politico связало нежелание Си Цзиньпина говорить с американским лидером с ситуацией, произошедшей с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете, когда Трамп устроил своим оппонентам публичные сцены.

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