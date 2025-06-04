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02:15, 4 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе связали нежелание Си Цзиньпина лично говорить с Трампом с ситуацией с Зеленским

Politico: Си Цзиньпин не хочет беседы с Трампом после сцены с Зеленским в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы председателя Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Западное издание Politico связало нежелание говорить с американским лидером с ситуацией, произошедшей с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете, когда Трамп устроил своим оппонентам публичные сцены.

По словам журналистов, Трамп уверен, что личная беседа с китайским лидером позволит урегулировать торговые разногласия между странами, как ранее глава Белого дома считал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине.

«Но Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в КНР обеспокоены непредсказуемым поведением американского лидера и полагают, что возможные инциденты могут повлиять на имидж председателя. Публичные сцены в Белом доме с Зеленским и Рамафосой вызвали недоумение у китайской стороны.

30 мая CNN сообщал, что Белый дом и Пекин договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США и председателя КНР.

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