Трамп и Си Цзиньпин захотели созвониться

CNN: Белый дом и Пекин договариваются о переговорах Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом и Пекин договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNN.

«Я считаю, что в какой-то момент у нас может состояться телефонный разговор между президентом и председателем Си», — цитирует телеканал главу Минфина США Скотта Бессента.

Ранее Бессент заявил, что ни США, ни Китай не заинтересованы в разрыве экономических отношений, в связи с чем стороны стремятся сохранить и сбалансировать двустороннюю торговлю.