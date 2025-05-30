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20:11, 30 мая 2025Мир

Трамп и Си Цзиньпин захотели созвониться

CNN: Белый дом и Пекин договариваются о переговорах Трампа и Си Цзиньпина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Белый дом и Пекин договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNN.

«Я считаю, что в какой-то момент у нас может состояться телефонный разговор между президентом и председателем Си», — цитирует телеканал главу Минфина США Скотта Бессента.

Ранее Бессент заявил, что ни США, ни Китай не заинтересованы в разрыве экономических отношений, в связи с чем стороны стремятся сохранить и сбалансировать двустороннюю торговлю.

Вот это да!
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