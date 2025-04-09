Трамп назвал Си Цзиньпина другом на фоне повышения пошлин

Трамп заявил, что считает Си Цзиньпина другом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и тот ему нравится. Об этом политик рассказал во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Он мой друг. Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится», — заверил он. Трамп также добавил, что уважает китайского лидера, однако Пекин «плохо обошелся» с США.

Ранее Дональд Трамп допустил, что председатель КНР может посетить США с визитом. При этом политик не раскрыл сроки возможного визита главы Китая. Дональд Трамп также счел возможным, что Штаты и КНР могут подписать новое торговое соглашение.

При этом глава Белого дома пожаловался, что введенные Китаем ответные пошлины на американские товары нарушают правила международной торговли. Политик подчеркнул, что Пекин «использует каждый трюк» и манипулирует валютой для компенсации последствий от пошлин. По мнению Трампа, КНР действует «не по правилам».

9 апреля глава Белого дома поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам.