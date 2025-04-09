Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории

Трамп: Введенные Китаем ответные пошлины на американские товары нарушают правила

Введенные Китаем ответные пошлины на американские товары нарушают правила международной торговли. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что Пекин «использует каждый трюк» и манипулирует валютой для компенсации последствий от пошлин. По мнению политика, КНР действует «не по правилам».

Однако глава Белого дома допустил, что Китай может заключить сделку для отмены дополнительных пошлин на китайские товары в размере 104 процентов. Трамп добавил, что Пекин не знает, как начать переговоры, поскольку «они гордые люди».

Ранее во Всемирной торговой организации (ВТО) рассказали, что объем торговли США и Китая может резко сократиться. Негативные макроэкономические последствия затронут не только США и Китай, но и другие страны, особенно наименее развитые, считают эксперты.

9 апреля глава Белого дома поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно.

