Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

Трамп допустил, что Си Цзиньпин может посетить США

Президент США Дональд Трамп допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом. Его слова передает канал NBC.

«В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все», — отметил Трамп.

При этом американский лидер не раскрыл сроки возможного визита главы Китая. Трамп также счел возможным, что США и КНР могут подписать новое торговое соглашение.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент России Владимир Путин приедет в Китай в августе или сентябре в годовщину победы над Японской империей во Второй мировой.