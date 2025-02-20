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08:52, 20 февраля 2025Мир

Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

Трамп допустил, что Си Цзиньпин может посетить США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом. Его слова передает канал NBC.

«В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все», — отметил Трамп.

При этом американский лидер не раскрыл сроки возможного визита главы Китая. Трамп также счел возможным, что США и КНР могут подписать новое торговое соглашение.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент России Владимир Путин приедет в Китай в августе или сентябре в годовщину победы над Японской империей во Второй мировой.

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