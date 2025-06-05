Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Трампом», — утверждается в публикации.

30 мая стало известно, что Белый дом и Пекин договариваются о проведении телефонных переговоров президента США и председателя КНР.

Позднее издание Politico сообщило, что Китай якобы не стремится организовать телефонный разговор и тем более встречу Си Цзиньпина с Трампом из-за поведения американского лидера во время встреч с президентами Украины и ЮАР Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой.