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18:03, 5 июня 2025Мир

Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что пригласил Си Цзиньпина в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что пригласил его в Америку. С таким заявлением глава Белого дома выступил в соцсети Truth Social.

«Во время беседы президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил тем же. Как президенты двух великих государств, мы оба с нетерпением ждем этого», — сообщил американский лидер.

Трамп добавил, что телефонная беседа продлилась около полутора часов и «завершилась очень позитивно для обеих стран». По словам главы Белого дома, темы Ирана и украинского конфликта не затрагивались в разговоре, который был посвящен вопросам торговли.

Телефонные переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоялись 5 июня.

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