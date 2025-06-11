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17:07, 11 июня 2025Экономика

Стоимость нефти подскочила до максимума за полтора месяца

Нефть подорожала на оптимизме от слов Трампа о готовности к сделке с Китаем
Дмитрий Воронин

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года поднималась в пятницу выше 68 долларов впервые с 23 апреля, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала баррель дорожал на 1,76 процента, до 68,05 доллара.

Рост цен на углеводороды до полуторамесячного максимума произошел на фоне прогресса в переговорах делегаций США и Китая по поводу торгового соглашения.

Еще около полудня баррель Brent стоил примерно 66,5 доллара, а затем в несколько рывков подорожал до указанной отметки, еще раз подскочив на фоне заявления Трампа о готовности утвердить сделку.

В числе ее условий называют поставки Пекином редкоземов и допуск китайских студентов в американские вузы. Пошлины на товары друг друга, которые со 145 и 125 процентов соответственно США и КНР временно опустили в середине мая, как ожидается, составят в итоге 55 и 10 процентов.

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