Китай ответил на угрозы санкций США за покупку российской нефти

МИД КНР об угрозах санкций США: Китай исходит из своих национальных интересов

Приоритетом Китая остаются его собственные интересы в сфере энергетической безопасности. Так угрозы вторичных санкций США за покупку российской нефти прокомментировал представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Китай будет принимать разумные меры в сфере энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне не может быть победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — заявил он.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Китай, будучи одним из крупнейших импортеров российских энергоносителей, может попасть под вторичные санкции Вашингтона.

28 июля Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.