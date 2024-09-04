Назван способ использовать зависшие в Индии российские рупии

FT: Россия создала тайный канал для закупок электроники в Индии за рупии

Россия научилась использовать зависшие в Индии после продажи нефти рупии и покупает с их помощью электронику и товары двойного назначения благодаря тайному каналу, созданному Минпромторгом. Об этом говорится в материале Financial Times.

Речь идет о «закрытой платежной системе», позволяющей вести поставки через третьи страны и скрывать участие российских компаний. Издание признает, что не может оценить объем поставок по этому каналу. Однако авторы материала связывают в том числе с ним факт значительного усиления сотрудничества двух стран по этим товарным категориям с середины 2022 года.

Так, таможенные данные показывают, что индийская Innovio Ventures поставила в Россию электронное оборудование на сумму 4,9 миллиона долларов, а в Киргизию — на 600 тысяч долларов.

Такое предположение также объясняет опубликованную ранее информацию Reuters о том, что объем рупий на российских счетах в Индии сократился до нескольких миллионов долларов.

Эти сведения подтвердил и глава ВТБ Андрей Костин. Еще три месяца назад он объяснил, что проблема с рупиями «рассосалась», хотя экспорт из России в Индию по-прежнему значительно превышает импорт.