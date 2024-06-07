В России рассказали о рассосавшейся проблеме индийских рупий

Глава ВТБ Костин: проблема с зависшими индийскими рупиями рассосалась

Проблема с зависшими индийскими рупиями в России сегодня рассосалась. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит газета «Известия».

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал, что страны по всему миру находятся в начале пути по снижению зависимости от доллара. Причиной этих шагов стало использование США валюты валюту международного расчета «для введения санкций, для наказания, для угроз».

Ситуация, когда мировая экономика подстроена под Запад: Америку и Европу, по словам Костина, будет меняться. Сейчас Китай, Индия, страны БРИКС составляют уже 40 процентов или даже более мирового производства.

«Пока у нас идет неплохое двустороннее развитие. Торговля между Россией и Китаем на 90 процентов проходит в нацвалютах. С КНР проще — там баланс между экспортом и импортом. Та же ситуация с расчетами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась. Проблема решена — как и с другими странами», — объяснил Костин.

В июне 2023 года Bloomberg сообщил об аномальном профиците в торговле России и Индии, который за первые три месяца 2023 года вырос в пять раз. Главной причиной подобной динамики стали ограничения на индийском валютном рынке, в результате которых российские экспортеры стали ежемесячно накапливать до одного миллиарда долларов выручки в рупиях. Полученные от поставки российской нефти рупии копились на специальных счетах востро (SRVA) российских экспортеров. Долгое время средства невозможно было использовать из-за проблем с конвертацией валюты.

В начале мая индийская газета Hindustan Times сообщила, что Россия инвестировала «миллиарды» зависших рупий в ценные акции и инфраструктурные проекты в стране. Кроме того, накопление рупий в индийских банках облегчило проблему платежей по оборонным контрактам. Так, например, к 2025 году в рамках сделки на 5,4 миллиарда долларов Россия должна поставить Индии оставшиеся две из пяти систем ПВО С-400.