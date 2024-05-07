Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 7 мая 2024Экономика

В России нашли способ использовать зависшие рупии

Hindustan Times: РФ инвестировала зависшие рупии в индийские акции и проекты

Фото: Channi Anand / AP

Россия инвестировала «миллиарды» зависших рупий в индийские ценные акции и инфраструктурные проекты в стране. О найденном способе использовать зависшую валюту со ссылкой на источники сообщает местное издание Hindustan Times.

Полученные от поставки российской нефти рупии копились на специальных счетах востро (SRVA) российских экспортеров. Долгое время средства невозможно было использовать из-за проблем с конвертацией валюты. Однако российские финорганизации добились разрешения инвестировать эти деньги в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие активы.

«Большая часть рупий, накопленных в Индии, использована, и это больше не проблема», — пояснил источник издания.

Накопление рупий в индийских банках облегчило проблему платежей по оборонным контрактам. Так, например, к 2025 году в рамках сделки на 5,4 миллиарда долларов Россия должна поставить Индии оставшиеся две из пяти систем ПВО С-400.

Материалы по теме:
Как выгодно купить валюту? Криптобиржи, обменники и размер комиссии
Как выгодно купить валюту?Криптобиржи, обменники и размер комиссии
29 ноября 2022
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта 2022

Сейчас Россия и Индия продолжают вести большую часть расчетов в национальных валютах, однако часть платежей за поставки энергоносителей рассчитываются в дирхамах ОАЭ. Предложения россиян рассчитываться в юанях в Индии отвергают из-за плохих отношений с Китаем. По данным Hindustan Times, торговый дефицит с апреля 2023 года по февраль 2024 года составил 51,8 миллиарда долларов в пользу России. Большая часть указанных средств размещена на трех десятках счетов SRVA.

По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, российские нефтяники уже нашли способ вывести зависшие рупии. Компании выводят валюту, полученную за экспорт, с помощью криптовалют из Индии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через покупку стейблкоинов (криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам, в частности к доллару — прим. «Ленты.ру»).

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Мишустина ушло в отставку. Когда сформируют новый кабинет министров?

      Организатор концерта в Кремле объяснил решение пригласить Орбакайте

      МЧС предупредило о заморозках под Москвой

      Переживший нападение стрелка в церкви пастор поблагодарил бога за осечку

      Прибыль бизнеса итальянского банка в России выросла в два раза

      Полковника госохраны Украины заподозрили в покушении на Зеленского

      В российском городе выпало 10 сантиметров снега в мае

      Домохозяйкам посоветовали класть зубную пасту в унитаз

      Бежавший из Польши судья заявил о риске втягивания страны в конфликт на Украине

      Тысячи пропалестинских протестующих попытались сорвать Met Gala

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше