В России нашли способ использовать зависшие рупии

Hindustan Times: РФ инвестировала зависшие рупии в индийские акции и проекты

Россия инвестировала «миллиарды» зависших рупий в индийские ценные акции и инфраструктурные проекты в стране. О найденном способе использовать зависшую валюту со ссылкой на источники сообщает местное издание Hindustan Times.

Полученные от поставки российской нефти рупии копились на специальных счетах востро (SRVA) российских экспортеров. Долгое время средства невозможно было использовать из-за проблем с конвертацией валюты. Однако российские финорганизации добились разрешения инвестировать эти деньги в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие активы.

«Большая часть рупий, накопленных в Индии, использована, и это больше не проблема», — пояснил источник издания.

Накопление рупий в индийских банках облегчило проблему платежей по оборонным контрактам. Так, например, к 2025 году в рамках сделки на 5,4 миллиарда долларов Россия должна поставить Индии оставшиеся две из пяти систем ПВО С-400.

Сейчас Россия и Индия продолжают вести большую часть расчетов в национальных валютах, однако часть платежей за поставки энергоносителей рассчитываются в дирхамах ОАЭ. Предложения россиян рассчитываться в юанях в Индии отвергают из-за плохих отношений с Китаем. По данным Hindustan Times, торговый дефицит с апреля 2023 года по февраль 2024 года составил 51,8 миллиарда долларов в пользу России. Большая часть указанных средств размещена на трех десятках счетов SRVA.

По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, российские нефтяники уже нашли способ вывести зависшие рупии. Компании выводят валюту, полученную за экспорт, с помощью криптовалют из Индии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через покупку стейблкоинов (криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам, в частности к доллару — прим. «Ленты.ру»).