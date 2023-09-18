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19:12, 18 сентября 2023Экономика

Российские нефтяники нашли необычный способ вывести зависшие рупии

Аналитик Потавин: российские нефтяники выводят рупии с помощью криптовалют

Фото: Ishant Mishra / Unsplash

Российские нефтяные компании нашли необычное решение проблемы зависших в Индии рупий, полученных за экспортные поставки. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он рассказал, что возврат валютной выручки производится с помощью криптовалют — рупии выводят из Индии через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через покупку стейблкоинов (криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам, в частности к доллару, — прим. «Ленты.ру»), например, USDT. «До недавнего времени трансакции P2P (прямая покупка и продажа криптовалюты пользователями без участия третьей стороны или посредника — прим. «Ленты.ру») в криптовалюте для участников из России были возможны, хотя и были сопряжены с повышенными комиссиями», — сказал он.

Эксперт отметил, что прибыль от продажи российской нефти должна возвращаться в страну и работать на ее экономику. Потавин отметил, что оставлять и инвестировать в Индии с большим трудом заработанную валютную выручку — «не самая лучшая идея». Аналитик напомнил, что рупия не является свободно конвертируемой валютой, а вложения в развивающуюся экономику сопряжены с рисками регулярных кризисов.

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По мнению бывшего главы банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министра финансов в 1997-1999 годах Михаила Задорнова, накопление Россией рупий в индийских банках стало одним из основных факторов ослабления рубля — местные компании оплачивают рупиями российские поставки, однако вывести средства в этой валюте из Индии нельзя из-за особенностей валютного регулирования.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, сейчас крупнейшие российские банки решили проблему конвертации рупий в рубли для возврата валютной выручки. Сделать это удалось благодаря конверсии рупии — рубли, подразумевающей прямые переводы через посредников в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). За такие операции берется комиссия, а суммарные объемы транзакций по вышеуказанной схеме могут достигать сотен миллиардов рублей ежегодно, отметил банкир.

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