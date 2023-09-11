Глава ВТБ рассказал о решении проблемы «зависших» в Индии рупий

Костин: крупнейшие банки России научились переводить «зависшие» рупии в рубли

Крупнейшие российские банки решили проблему конвертации рупий, остающихся на счетах экспортеров, в рубли для возврата валютной выручки из Индии. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит РБК.

Решить проблему невозвратной валюты удалось благодаря конверсии рупии-рубли, подразумевающей прямые переводы через посредников в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). За такие операции берется комиссия, а суммарные объемы транзакций по вышеуказанной схеме могут достигать сотен миллиардов рублей ежегодно. «ВТБ конкурирует с другими банками за клиентов, чтобы забрать у них эти рупии», — заявил Костин. В итоге сейчас лишь небольшая часть валютной выручки российских экспортеров остается в «зависшем» состоянии, заключил он.

В начале июня Bloomberg сообщал об образовании аномального профицита в торговле России и Индии, который по итогам первого квартала 2023 года вырос в пять раз в сравнении с тем же периодом 2022-го. Главной причиной подобной динамики стали ограничения на индийском валютном рынке, в результате которых российские экспортеры стали ежемесячно накапливать до одного миллиарда долларов выручки в рупиях.