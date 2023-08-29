В России назвали неочевидную причину падения курса рубля

Задорнов: одним из факторов ослабления рубля стали зависшие в Индии рупии

Одной из неочевидных причин ослабления российской валюты являются зависшие в Индии рупии, уверен экономист, бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

Эксперт объяснил, что российские компании получают оплату за экспорт в индийской валюте, отказавшись от долларовых расчетов. При этом в первом полугодии экспорт в Индию в денежном выражении превысил импорт за год примерно в пять раз (30 миллиардов долларов против 6-7 миллиардов), потенциал для закупок в стране исчерпался, и из-за неконвертируемости рупий Россия теперь не может вернуть полученные средства.

По словам Задорнова, ситуация с рупиями остается непростой, но правительство и Центробанк обязаны ее решить. «Разумеется, не может быть политического решения, которое не ложится на экономическую почву. Но невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом», — заключил он.

По оценкам Bloomberg на начало лета, Россия накапливала в рупиях до миллиарда долларов в месяц. При этом в начале мая стало известно, что страны приостановили переговоры о торговле в рублях и рупиях из-за противоположных подходов. Индия хотела бы, чтобы накопленные рупии вкладывали в местные производства или облигации, а Москва пыталась добиться особого подхода к себе для вывода средств.

При частичном решении существующих проблем, а также введении ряда мер (сокращение бюджетного и монетарного стимулирования, контроль за продажами валюты со стороны экспортеров, а также за дивидендами и другим доходом нерезидентов) российская валюта сможет укрепиться до 85 рублей за доллар. На момент написания материала американская валюта торгуется на уровне 95,5 рубля, европейская — 103,49 рубля.