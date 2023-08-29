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03:07, 29 августа 2023Экономика

Экономист назвал способы укрепить рубль до 85 за доллар

Экономист Задорнов: возвращение валюты в РФ укрепит рубль до 85 за доллар

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Экономист, бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов назвал способы укрепить рубль до 85 за доллар. Одним из них является возвращение валюты в Россию, передает РБК.

По словам специалиста, самый простой для понимания, но сложный для реализации способ — это сокращение бюджетного и монетарного стимулирования, которое способствует росту спроса на импорт и ослаблению российской валюты. Речь идет об одновременном ужесточении фискальной и денежной политики, и повышение ставки Центробанка является шагом в этом направлении.

Второй способ — это контроль за продажами валюты со стороны экспортеров. Задорнов отметил, что правительство и Кремль договорились с экспортерами о продаже выручки неформально, однако если договоренности не будут работать, Центробанку придется ввести четкие требования.

Также, по словам экономиста, властям следует решить задачу по возврату зависших в Индии рупий. Российские компании получают оплату за экспорт в этой валюте, отказавшись от долларовых расчетов, однако не могут вывести из страны в силу строгого валютного контроля.

Кроме того, следует ввести контроль за дивидендами и другим доходом нерезидентов, продажей иностранцами бизнеса с выводов валюты за границу. Должен тщательно исполняться введенный правительственной подкомиссией лимит на сделки не более одного миллиарда долларов в месяц.

Эксперт заключил, что при хотя бы частичном решении этих проблем и прежних ценах на сырье рубль должен укрепиться до отметки 85 за доллар, это будет не сезонное явление, а возврат к равновесному уровню.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев призвал россиян не ждать укрепления рубля, заявив, что правительство не может сбить доллару прицел на 100 рублей.

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    Марина Совина
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