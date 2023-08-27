Россиян попросили не ждать укрепления рубля

Аналитик Беляев: правительство не может сбить доллару прицел на 100 рублей

В ближайшее время рубль вряд ли сможет существенно укрепиться, так как его курс все меньше зависит от цен на российские энергоресурсы, заявили опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты.

Аналитик канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов напомнил, что после потери европейского рынка даже увеличенные поставки в Китай и Индию пока не обеспечивают России прежнего объема нефтегазовых доходов. И после сокращения скидок на российскую нефть по отношению к эталонному сорту Brent и роста ее стоимости до 70 долларов курс доллара останется в коридоре 92-94 рублей до середины осени, «а то и дольше», считает эксперт.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев согласен, что текущие котировки российской нефти не способны укрепить российскую валюту, даже невзирая на снижение дисконта. Поэтому он попросил россиян привыкнуть к тому, что при нынешних мировых ценах на Brent в 85 долларов за баррель курс доллара будет превышать 94 рубля.

Помочь российской валюте могло бы ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, считает эксперт. Но Банк России уже начал действовать в этом направлении, резко подняв ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов, однако к существенному росту курса рубля это не привело.

«Получается, что найти новые вспомогательные ресурсы для укрепления российской нацвалюты у финансового блока правительства не получается, а те, что уже есть, не позволяют сбить "зеленому" прицел на отметку в 100 рублей», — подытожил Беляев.

С начала года российская валюта обесценилась на 30 процентов по отношению к доллару. На пике в середине августа курс доллара на Мосбирже превышал 101 рубль. Торги в пятницу, 25 августа, закрылись на отметке в 95,4 рубля за доллар.