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13:02, 20 октября 2023Экономика

Индия отказалась платить за российскую нефть в юанях

Bloomberg: индийские власти отвергли требование России платить за нефть в юанях

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти Индии отвергают требования российских поставщиков нефти проводить оплату в юанях, потому что отношения между Нью-Дели и Пекином становятся все хуже. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного индийского чиновника, непосредственно участвующего в переговорах, пишет Bloomberg.

Другие собеседники агентства подтверждают, что индийское руководство на такие требования не согласится, а государству принадлежат почти 70 процентов нефтеперерабатывающих производств. Таким образом, платить в китайской валюте они не будут.

Ранее крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. оплатила несколько партий в юанях, но после запрета остановила такую практику. Частные нефтепереработчики в принципе могут использовать китайскую валюту, но официальных или отраслевых данных о реальных платежах и их масштабах нет.

Проблема с оплатой российской нефти беспокоит обе стороны. Долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, введенного странами G7 и их союзниками, а рупии российские компании не могут вывести из Индии из-за особенностей местного законодательства. В результате в основном платежи идут в дирхамах (валюта ОАЭ), которые привязаны к доллару США, а доплата, в случае превышения потолка, в рупиях.

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Еще один собеседник издания подтвердил, что недавно были задержаны платежи нескольких грузов, потому что стороны не смогли договориться о валюте обмена. В материале отмечается, что для Индии поддерживать интернационализацию юаня в ущерб повышению роли рупии в международных расчетах неприемлемо по геополитическим причинам.

О проблеме с накопленными в индийских банках рупиями стало известно весной этого года. Обе стороны указывали, что занимаются решением вопроса, но о достигнутых результатах не сообщалось. В сентябре глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что «накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения», а Индия хочет, чтобы россияне инвестировали их внутри страны.

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      Платон Щукин
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