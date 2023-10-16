Российские нефтяники столкнулись с новой проблемой в Индии

Reuters: власти Индии задержали оплату минимум семи партий нефти РФ в юанях

Представители правительства Индии задержали оплату минимум семи партий российской нефти, предназначавшихся местным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Оплата по прерванным операциям до сих пор не произведена. Таким образом, индийские НПЗ дожидаются своих партий российской нефти с конца сентября 2023 года. Задержка в оплате была обусловлена тем, что власти азиатской страны негативным образом относятся к участившимся за последнее время случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий. Еще одним альтернативным вариантом для оплаты российской нефти помимо юаня рассматривался арабский дирхам. Однако сырьевые поставщики из РФ отказались проводить операции по вышеуказанным грузам в валюте ОАЭ .

Представитель местного Министерства финансов уточнил, что у властей азиатской страны нет соответствующих полномочий для запрета частным компаниями закупать нефть у российских поставщиков за юани. Однако у правительства есть рычаги давления для замедления сроков подобной оплаты и усложнения проведения операций в китайской валюте. «Правительство не остановит это (продажу российской нефти индийским НПЗ за юани — прим. «Ленты.ру»), но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — заключил чиновник Минфина.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на источники сообщила, что индийским НПЗ за последние два месяца удалось добиться скидок на российскую нефть в размере 8-10 долларов за баррель. Увеличение дисконта стало возможным после сокращения импорта сырья. В итоге после роста скидок доля российского сырья в общем нефтяном импорте Индии увеличилась с 33 процентов в августе до 38 процентов к концу сентября.