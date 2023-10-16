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13:59, 16 октября 2023Экономика

Индия добилась увеличения скидок на российскую нефть в два раза

Times of India: скидки на российскую нефть для Индии выросли в два раза, до $10
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

За последние два месяца скидки на российскую нефть, которую импортируют индийские предприятия, выросли в два раза — до 8-10 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет The Times of India.

Добиться такого результата государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), на которые приходится две трети переработки нефти в стране, смогли за счет сокращения закупок. После роста скидок доля российского сырья в общем нефтяном импорте Индии вновь увеличилась с 33 процентов в августе до 38 процентов в сентябре.

Если в августе закупки российской нефти у государственных НПЗ упали на 30 процентов, то в сентябре выросли на 25 процентов, и на этом остановились. К тому же, как отмечает издание, теперь компании предпочитают приобретать сырье от перекупщиков, чтобы получить дополнительную скидку и избежать сложностей с оплатой.

Деньги переводятся в долларах США или дирхамах ОАЭ, которые привязаны к доллару. Какое-то время компании пытались использовать китайские юани, однако правительство выразило неодобрение такому подходу. Что касается оплаты в рупиях, то эта практика практически прекращена из-за сложностей вывода индийской валюты из страны.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что в июле средняя цена российской нефти в индийских портах составила 68,09 доллара за баррель. В июле 2022 года стоимость барреля там же достигала почти 100 долларов.

Речь идет не о той цене, что прописывается в потолке цен на нефть и отражается в статистике российского Минфина, а о расходах для конечного покупателя с учетом доставки и страховки.

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    Платон Щукин
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