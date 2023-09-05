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19:30, 5 сентября 2023Экономика

Цена российской нефти для Индии опустилась до минимума

Reuters: средняя цена российской нефти в Индии опустилась до минимальных $68,09
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

В июле средняя цена российской нефти в индийских портах составила 68,09 доллара за баррель, что стало минимумом за полтора года, то есть с момента, когда роль Индии в российском экспорте резко возросла. Об этом со ссылкой на последние данные индийской статистики пишет Reuters.

Месяцем ранее цена барреля была немногим выше — 68,16 доллара, а в июле 2022 года — 99,58 доллара. Однако речь идет не о той стоимости, что прописывается в потолке цен на нефть и отражается в статистике Минфина, а о цене для покупателя, которая включает доставку и страховку. В случаях с Россией этими вопросами занимаются сами продавцы.

Основные конкуренты России продавали нефть Индии в июле дороже — 72,69 доллара за баррель нефти из Ирака и 81,68 доллара за сырье из Саудовской Аравии.

В прошлом индийские предприятия редко использовали российскую нефть из-за слишком дорогой доставки. Однако после начала боевых действий на Украине страна стала крупнейшим покупателем по причине значительных скидок, которые давали продавцы. Впрочем, в августе экспорт российской нефти в Индию резко снизился, в том числе в связи с сокращением скидок.

Результаты российских экспортеров в августе носят противоречивый характер. Средняя стоимость основного экспортного сорта Urals выросла до 74 долларов за баррель, однако доходы бюджета упали на 20 процентов по сравнению с июлем.

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    Платон Щукин
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