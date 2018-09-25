В США предложили снять с России часть санкций

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол подготовил законопроект, снимающий санкции с российских парламентариев. Об этом пишет издание The Daily Beast, ознакомившееся с документом.
По задумке политика, если США отменят санкции против российских законотворцев, Москва пойдет на аналогичный шаг. Он утверждает, для глобального мира жизненно важно развитие диалога между странами.
Поправки к закону будут рассмотрены на заседании сенатского комитета по международным отношениям в среду, 26 сентября. При этом, отмечает издание, шанс на их принятие ничтожен, учитывая жесткую позицию американских политиков к Москве. В частности, сенатор Джоан Шаин заявила, что «как сенатор, попавший под санкции Кремля», она не видит никакой потребности в этом законопроекте.
В декабре 2017 года сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге, демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Они намеревались приехать в Москву в январе. В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список Москвы, созданный в ответ на американские санкции.