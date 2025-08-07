Мир
22:27, 7 августа 2025Мир

Госдеп прокомментировал намерение Трампа ввести санкции против России

Госдеп отказался спекулировать по поводу готовности ввести санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт отказался подтверждать намерение администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против России 8 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — заявил он, отвечая на вопрос о готовности Соединенных Штатов ввести обещанные санкции в случае, если к пятнице не будет достигнуто перемирие на Украине.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры оказались разочарованы полным отсутствием жесткости со стороны президента США Дональда Трампа в отношении России.

До этого Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами России.

