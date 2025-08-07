Мир
19:57, 7 августа 2025Мир

ООН приветствовала предстоящую встречу Путина и Трампа

ООН приветствовала будущую встречу Путина и Трампа по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Офис генерального секретаря ООН приветствует будущую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, его цитирует РИА Новости.

«Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — сказал чиновник.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что проведение встречи уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.

