13:21, 7 августа 2025

В Европе понадеялись на мир после встречи Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто выразил надежду на мир после встречи Путина и Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Венгрия надеется, что мир вернется в Европу после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Утром я поговорил по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи в Кремле, которые подтвердили позитивные новости, появившиеся в СМИ. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее проведут личную встречу, и тогда мир вернется в Центральную Европу!» — выразил надежду дипломат.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована, и состоится уже в ближайшие дни. Он также указал на то, что место проведения переговоров согласовано, но о нем сообщат позже.

Представитель Кремля добавил, что в качестве ориентира для саммита лидеров государств была обозначена следующая неделя. Однако помощник российского лидера отметил, что Москва и Вашингтон только приступают к подготовке встречи и то, сколько она займет времени, «сказать пока трудно».

