7 августа 2025

Кремль раскрыл сроки встречи Путина и Трампа

Ушаков: Ориентиром для встречи Путина и Трампа обозначена следующая неделя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonard Foeger / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Был обозначен ориентир как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно», — отметил представитель Кремля.

По его словам, в Москве положительно относятся к идее проведения встречи в указанные сроки, и такой вариант действительно рассматривался в ходе переговоров Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни. Он добавил, что стороны также договорились о месте проведения переговоров, но о нем сообщат позже.

