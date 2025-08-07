«Ничего не имею против». Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским

Путин увидел в ОАЭ подходящее место для встречи с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заверил, что ее проведение уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже. По его словам, политики могут встретиться уже на следующей неделе.

Российский лидер также поделился подробностями о предстоящей встрече. В частности, он сообщил, что заинтересованность в ней была проявлена с обеих сторон. Так глава государства ответил на вопрос об инициаторах предстоящего саммита.

Заинтересованность была проявлена с обеих сторон Владимир Путин президент России

Путин назвал возможное место встречи с Трампом

Также президент России ответил на вопрос о том, где может произойти его встреча с американки коллегой. По его словам, для этого есть много мест.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода», — указал он, добавив, что встреча может пройти, например, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Путин назвал эту страну наиболее подходящим местом для беседы.

Российский военкор Юрий Котенок также считает, что страны Персидского Залива являются подходящими для встречи лидеров России и США. «Пока можно предположить, что с наибольшей вероятностью это будет одно из государств Персидского залива. Скорее всего, Саудовская Аравия или ОАЭ. Оман возможен, но менее вероятен», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом британская газета The Guardian заявила, что мероприятие вряд ли состоится в одной из стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда (МУС), из-за выданного им ордера на арест президента России. В связи с чем издание исключило из списка возможных мест встречи Путина и Трампа Финляндию, где политики встречались в прошлый раз, а также Швейцарию, Австрию, Исландию, Мальту, Францию, Испанию и Великобританию, принимавшие в годы холодной войны саммиты лидеров СССР и США.

«Это может означать организацию саммита в Саудовской Аравии или Турции, где уже проходили переговоры между Россией и Украиной. Еще одним вариантом может стать Венгрия», — говорится в материале газеты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе заявил, что встреча Путина и Трампа могла бы пройти в России, так как в процессе будут обсуждаться вопросы Москвы и Киева. «Это (Украина — прим. «Ленты.ру») — бандиты, а не государство. Поэтому было бы лучше, если бы они (представители США — прим. «Ленты.ру») приехали бы [в РФ] и здесь обсуждали бы вопросы», — сказал он.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трампа предупредили о рисках перед встречей с Путиным

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен на фоне новостей о предстоящей встрече Трампа с его российским коллегой предупредил американского президента о рисках. По его мнению, их несет президент Украины Владимир Зеленский.

«Трампу нужно будет контролировать Зеленского, что будет непростой задачей, поскольку Зеленскому некуда деваться, и он не может легко пойти на значительные уступки», — заявил Брайен.

Также он назвал украинского политика препятствием для заключения сделки и допустил некоторые события, связанные с его статусом.

Путин высказался о возможности встречи с Зеленским

Российский лидер также ответил на вопрос о возможности встречи с президентом Украины. По его словам, это допустимо.

Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно Владимир Путин президент России

При этом глава государства отметил, что для такой встречи «должны быть созданы определенные условия», до которых, по его словам, пока далеко.

Ранее Путин уже заявлял о готовности вести переговоры с Зеленским при условии, если тот победит на выборах главы государства. Он также объяснял, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины, которым, по его словам, сейчас являются Верховная Рада и ее председатель.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

Путин готов начать мирные переговоры по Украине, полагает Трамп. Такое заявление, по информации источника Bloomberg, он сделал после встречи российского лидера с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Источники Politico, в свою очередь, сообщили, что Трамп намерен лично встретиться не только с Путиным, но и организовать трехстороннюю встречу.

«Президент Трамп заявил европейских лидерам, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским», — указано в материале.

По информации источников CNN, Трамп призвал свою команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, они могут состояться через одну-две недели.

Помощник российского лидера, в свою очередь, сообщил, что тема трехсторонней встречи действительно была затронута американской стороной в ходе переговоров Путина и Уиткоффа, но «российская сторона его оставила полностью без комментария».