На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

Брайен: Зеленский несет серьезные риски для Трампа при переговорах с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский несет серьезные риски для американского лидера Дональда Трампа при переговорах с главой России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в статье для портала Weapons and Strategy бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Безусловно, это очень важное событие, но оно несет в себе много рисков для всех сторон, особенно для Трампа. Трампу нужно будет контролировать Зеленского, что будет непростой задачей, поскольку Зеленскому некуда деваться, и он не может легко пойти на значительные уступки», — написал эксперт.

По его словам, в Вашингтоне, предположительно, хотят избавиться от Зеленского, поскольку видят в нем препятствие для заключения сделки. Поэтому, считает аналитик, нельзя исключать и драматического развития событий, связанного со статусом украинского лидера.

Ранее Трамп прокомментировал состоявшуюся в Москве встречу Путина и Уиткоффа, назвав ее весьма продуктивной. Он отметил, что по итогам переговоров в Кремле был достигнут большой прогресс.

