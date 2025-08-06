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20:08, 6 августа 2025Мир

Трамп прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа

Трамп: Уиткофф провел очень продуктивную встречу с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спецпредставитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным, был достигнут большой прогресс. Таким образом американский лидер Дональд Трамп прокомментировал переговоры в Москве в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Мой специальный посланник Стив Уиткофф провел весьма продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс!», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также сообщил, что проинформировал европейских союзников о прошедших переговорах. Он добавил, что работа по завершению украинского конфликта будет продолжаться в «ближайшие дни и недели».

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Путина и Уиткоффа прошли хорошо. Также по словам представителя американской администрации, Москва «стремится продолжать взаимодействие» с Вашингтоном.

ЖЗЛ
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