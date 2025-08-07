Мир
Трамп допустил готовность Путина начать мирные переговоры

Bloomberg: Трамп допустил, что Путин готов начать мирные переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Путин готов начать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, после встречи спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным американский лидер сообщил союзникам, что рассматривает возможность проведения встречи с российским коллегой. Кроме того, Трамп положительно оценил перспективы прекращения огня на Украине.

«Он также предположил, что Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориального обмена», — утверждается в публикации.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни.

