Названы возможные места встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может пройти в одной из стран Персидского залива. Возможные локации для встречи глав государств назвал в Telegram российский военкор Юрий Котенок.
По словам журналиста, если встреча действительно уже согласована, и подробности о ней знают больше двух человек, то в скором времени детали мероприятия «всплывут» в СМИ.
«Пока можно предположить, что с наибольшей вероятностью это будет одно из государств Персидского Залива. Скорее всего, Саудовская Аравия или ОАЭ. Оман возможен, но менее вероятен», — подытожил военкор.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что встреча Путина и Трампа согласована, и она состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но о нем сообщат позже.
Ранее в России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа.