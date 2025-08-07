Названы возможные места встречи Путина и Трампа

Военкор Котенок: Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии и ОАЭ

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может пройти в одной из стран Персидского залива. Возможные локации для встречи глав государств назвал в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

По словам журналиста, если встреча действительно уже согласована, и подробности о ней знают больше двух человек, то в скором времени детали мероприятия «всплывут» в СМИ.

«Пока можно предположить, что с наибольшей вероятностью это будет одно из государств Персидского Залива. Скорее всего, Саудовская Аравия или ОАЭ. Оман возможен, но менее вероятен», — подытожил военкор.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что встреча Путина и Трампа согласована, и она состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но о нем сообщат позже.

