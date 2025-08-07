Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 7 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

Депутат Чепа: Главным в подготовке встречи Путина и Трампа будет безопасность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters

Главным в подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет обеспечение безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что удобнее всего было бы провести встречу на территории России.

«В первую очередь, речь будет идти о безопасности. Потому что если встреча Путина спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проходила у нас, то здесь подготовка была относительно несложной — в Москве уже все готово к встрече с любым лицом. Но переговоры двух первых лиц государств — это уже другой уровень, все должно планироваться намного тщательнее», — объяснил депутат.

Он добавил, что на данный момент не обладает информацией о том, где именно будет проходить встреча. Чепа объяснил, что, если речь будет идти о переговорах на территории третьей страны, то спланировать необходимо будет все, вплоть до пролета президентов.

«Безопасность — прежде всего, но, конечно, отрабатываться будет множество нюансов. Это ведь не просто встреча где-то на площадках, тут все серьезно. И результатов будет ждать весь мир. Кто-то с напряжением и опаской, а кто-то с ожиданием лучшего», — заключил политик.

Ранее помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа согласована, и она состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но о нем сообщат позже.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости