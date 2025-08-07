В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

Депутат Чепа: Главным в подготовке встречи Путина и Трампа будет безопасность

Главным в подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет обеспечение безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что удобнее всего было бы провести встречу на территории России.

«В первую очередь, речь будет идти о безопасности. Потому что если встреча Путина спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проходила у нас, то здесь подготовка была относительно несложной — в Москве уже все готово к встрече с любым лицом. Но переговоры двух первых лиц государств — это уже другой уровень, все должно планироваться намного тщательнее», — объяснил депутат.

Он добавил, что на данный момент не обладает информацией о том, где именно будет проходить встреча. Чепа объяснил, что, если речь будет идти о переговорах на территории третьей страны, то спланировать необходимо будет все, вплоть до пролета президентов.

«Безопасность — прежде всего, но, конечно, отрабатываться будет множество нюансов. Это ведь не просто встреча где-то на площадках, тут все серьезно. И результатов будет ждать весь мир. Кто-то с напряжением и опаской, а кто-то с ожиданием лучшего», — заключил политик.

Ранее помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа согласована, и она состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но о нем сообщат позже.