11:07, 7 августа 2025

В Кремле высказались о встрече Путина с Трампом и Зеленским

Ушаков: Уиткофф затрагивал идею встречи Путина, Трампа и Зеленского
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе переговоров в Кремле затрагивал идею трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но Москва это оставила без комментария. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Что касается трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в США, то этот вариант был просто упомянут американским представителем Уиткоффом во время переговоров в Кремле. Но конкретно этот сценарий не обсуждался. Российская сторона его оставила полностью без комментария», — сообщил представитель Кремля.

Также комментируя возможность трехсторонней встречи лидеров России и США с Зеленским, Ушаков подчеркнул, что Москва прежде всего фокусируется на подготовке двухстороннего саммита Путина и Трампа. Он добавил, что такие переговоры должны быть «успешными и результативными».

Ранее Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но о нем сообщат позже.

