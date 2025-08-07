Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 7 августа 2025Мир

Трамп призвал быстро распланировать встречи с Путиным и Зеленским

CNN: Трамп призвал свою команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал свою администрацию как можно быстрее распланировать встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает CNN.

Утверждается, что помощники американского лидера немедленно приступили к планированию встреч с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, они могут состояться через одну-две недели.

«Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — указано в сообщении.

Ранее Трамп высказался о встрече с Путиным. «Есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В Китае восхитились ответом Захаровой американскому подполковнику

    Останки рыбака нашли внутри крокодила

    Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    Обвиненного в хищении миллиардов рублей генерала Росгвардии оставили под арестом

    В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

    ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

    В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

    Жители российского города рассказали о мощных взрывах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости