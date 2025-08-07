Трамп призвал быстро распланировать встречи с Путиным и Зеленским

CNN: Трамп призвал свою команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп призвал свою администрацию как можно быстрее распланировать встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает CNN.

Утверждается, что помощники американского лидера немедленно приступили к планированию встреч с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, они могут состояться через одну-две недели.

«Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — указано в сообщении.

Ранее Трамп высказался о встрече с Путиным. «Есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства.

