Кадыров высказал пожелания о переговорах Путина и Трампа

Глава Чечни Кадыров: Лучше бы Трамп приехал на переговоры в Россию

Для переговорного процесса по Украине было бы лучше, если бы президент США Дональд Трамп приехал в Россию. Это пожелание о предстоящих переговорах Трампа с российским лидером Владимиром Путиным высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова приводит в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Кадыров заявил журналисту, что ничто не мешает провести переговоры в ОАЭ, однако так как в процессе будут обсуждаться вопросы Москвы и Киева, логичнее было бы обсудить их в России.

«Это (Украина) — бандиты, а не государство. Поэтому было бы лучше, если бы они (представители США) приехали бы [в РФ] и здесь обсуждали бы вопросы», — объявил Кадыров.

Ранее российский военкор Юрий Котенок заявил, что встреча Путина с Трампом может пройти в одной из стран Персидского залива.