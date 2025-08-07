Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

Guardian: Саммит Путина и Трампа пройдет в Саудовской Аравии, Турции или Венгрии

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина ограничивает число стран, подходящих для организации его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что переговоры в Хельсинки, где в 2018 году состоялась предыдущая встреча Путина и Трампа, невозможны, поскольку Финляндия является одним из 125 государств, ратифицировавших Римский статут МУС. По той же причине не рассматриваются такие страны, как Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, принимавшие в годы Холодной войны саммиты лидеров СССР и США. Проведение встречи в Потсдаме, Ялте или Тегеране, где в годы Второй мировой войны проходили конференции лидеров стран — участниц антигитлеровской коалиции, издание также считает маловероятным.

«Это может означать организацию саммита в Саудовской Аравии или Турции, где уже проходили переговоры между Россией и Украиной. Еще одним вариантом может стать Венгрия, учитывая, что ее премьер-министр Виктор Орбан близок как к Трампу, так и к Путину, и ранее объявил о намерении своей страны выйти из МУС», — отмечает газета.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни. Он добавил, что стороны также договорились о месте проведения переговоров, но сообщат о нем позже.