В Белом доме выдвинули условие встречи Путина и Трампа

NYP: Трамп согласится на встречу с Путиным при условии переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с президентом России Владимиром Путиным только при условии переговоров российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом изданию The New York Post заявил анонимный высокопоставленный представитель Белого дома.

«Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским», — высказался чиновник.

Собеседник NYP выдвинул встречу Путина и Зеленского в качестве условия перед двусторонними переговорами российского и американского лидеров, а также последующей трехсторонней встречи. По его словам, в настоящий момент место встречи пока не определено.

Ранее Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским. Российский лидер сообщил, что заинтересованность в ней была проявлена с обеих сторон.