Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Трампа на встрече с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз (ЕС) поддержать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому он встречается с Путиным в следующую пятницу», — отметил он. По словам политика, европейские лидеры «подорвали мир, но теперь могут его восстановить». Он отметил, что для этого им нужно поддержать американского президента.

Ранее Орбан заявил, что после личной встречи Путина и Трампа необходимо организовать саммит России и ведущих стран Евросоюза. В ответ на его предложение депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что это возможно, но в зависимости от того, какие намерения будут преследовать европейцы и будут ли у них дальнейшие попытки продолжить конфликт на Украине.