11:20, 8 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовности к саммиту с Евросоюзом

Депутат Чепа: Саммит ЕС и России при нынешних условиях проводить бессмысленно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Саммит между представителями Евросоюза и России возможен, но в зависимости от того, какие намерения будут преследовать европейцы и будут ли у них дальнейшие попытки продолжить конфликт на Украине, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после личной встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо организовать саммит России и ведущих стран Европейского союза (ЕС). Орбан выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель самоустранился от процесса урегулирования конфликта на Украине.

«Если в нем будет заложен позитивный смысл, тогда, конечно, есть необходимость встречаться и обсуждать дальнейшие пути. Один из ключевых моментов будущего соглашения — вступление Украины в НАТО. И здесь позиция партнеров НАТО, не только Соединенных Штатов, но и европейских стран, очень важна», — заявил Чепа.

Парламентарий добавил, что такие встречи непременно будут организованы, как и встречи с представителями Украины, России и США. Он добавил, что участие европейцев в переговорах необходимо, потому что в противном случае они будут говорить, что договоренности были достигнуты без них, и используют эту ситуацию.

«Но когда Великобритания, Франция и Германия пытаются сделать все, чтобы конфликт продолжался, целесообразность сегодняшних и будущих переговоров я не вижу. Возможно, потому, что мы неоднократно видели, как европейцы готовы менять свою позицию на ходу», — заключил депутат.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится в ближайшее время. Российский лидер заявил, что подходящим местом для проведения саммита были бы ОАЭ.

    Все новости