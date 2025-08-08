Мир
В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

Орбан: Необходимо организовать саммит Путина с лидерами ведущих стран ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Christian Hartmann / Reuters

После проведения личной встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо организовать саммит России и ведущих стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Поэтому канцлеру Германии [Фридриху Мерцу] и президенту Франции [Эммануэлю Макрону] необходимо вместе отправиться в Москву на переговоры от имени ЕС или при необходимости провести такую встречу в нейтральном месте. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет на европейской территории», — подчеркнул премьер.

Орбан также выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель самоустранился от процесса урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства призвал страны ЕС «проявить активность» в организации возможной встречи с российским лидером. Он добавил, что неоднократно предлагал эту идею на консультациях с европейскими коллегами.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится в ближайшее время. Российский лидер заявил, что ОАЭ были бы подходящим местом для проведения такого саммита.

