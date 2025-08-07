Мир
Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом

Путин: ОАЭ являются подходящим местом для встречи с Трампом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Один из друзей нашей страны — президент Арабских Эмиратов [шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян]. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест для переговоров», — отметил глава государства.

Путин также ответил на вопрос о возможности проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он указал на то, что российская сторона не против, но для этого «должны быть созданы определенные условия, которые на данный момент отсутствуют».

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политгеограф, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев отметил, что главным критерием выбора места саммита Путина и Трампа станет нейтральная позиция страны по отношению к Украине. Он указал на то, что лучшим вариантом в данном случае являются монархии Персидского залива.

