21:37, 27 сентября 2025Мир

Орбан потребовал от Зеленского прекратить донимать Венгрию

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить донимать Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!» — написал он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что слова Зеленского о нарушивших украинскую границу венгерских дронах похожи на истерику. До этого слова Зеленского о залете дронов опровергло венгерское Минобороны.

