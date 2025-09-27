Орбан потребовал от Зеленского прекратить донимать Венгрию

Орбан: Зеленский должен прекратить донимать Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить донимать Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!» — написал он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что слова Зеленского о нарушивших украинскую границу венгерских дронах похожи на истерику. До этого слова Зеленского о залете дронов опровергло венгерское Минобороны.