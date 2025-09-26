Мир
23:04, 26 сентября 2025Мир

В Венгрии назвали заявления Зеленского о дронах истерикой

Кошкович: Истерика Зеленского из-за якобы венгерских дронов неприлична
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tony Behar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о нарушивших украинскую границу венгерских дронах похожи на истерику. Так его заявления в соцсети Х назвал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. Но эта истерика просто неприлична», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Будапешт имеет право действовать так, как считает нужным, не считаясь с мнением украинского руководства.

Ранее на заявления Зеленского ответил Балаж Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Провокация президента Зеленского — очередная попытка подорвать позицию Венгрии, которая выступает за мир», — сказал он.

