Мир
21:08, 26 сентября 2025Мир

В Венгрии резко ответили на слова Зеленского о дронах

Советник Орбана назвал заявление Зеленского о венгерских дронах провокацией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о нарушивших украинскую границу венгерских дронах являются провокацией. Резкий ответ Зеленскому в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал Балаж Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он напомнил, что Украина нарушала энергоснабжение Венгрии как прямыми атаками на нефтепровод «Дружба», так и «политическими методами через своих агентов в Брюсселе». Сейчас, по его словам, Зеленский использует «военную дезинформацию».

«Провокация президента Зеленского — очередная попытка подорвать позицию Венгрии, которая выступает за мир. Президент Украины пытается оказать давление на Венгрию новым способом», — написал он, отметив, что Будапешт «не поддастся на провокации».

Ранее слова Зеленского о залете дронов опровергло венгерское Минобороны.

