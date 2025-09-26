Минобороны Венгрии опровергло обвинение Зеленского о залете дронов

Минобороны Венгрии опровергло обвинение Зеленского о пересечении границы

Минобороны Венгрии опровергло обвинение президента Украины Владимира Зеленского о якобы пересечении границы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает портал Telex со ссылкой на оборонное ведомство.

«Заявление президента Украины Владимира Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности. Вооруженные силы Венгрии не осуществляли полет беспилотника, который якобы имел место на венгерско-украинской границе», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что находятся в постоянном контакте со своими украинскими коллегами, однако они никак не уведомляли их о подобном происшествии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский начинает сходить с ума. Так он ответил на заявление украинского лидера, обвинившего республику в нарушении воздушного пространства разведывательными беспилотниками, которые, якобы, принадлежали Венгрии.