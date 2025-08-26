«Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

Орбан: Открытые угрозы Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский шантажирует и открыто угрожает стране. Он заявил, что такое поведение не останется без последствий.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — сказал политик.

Глава венгерского правительства отметил, что угрозами и шантажом Украина не добьется членства в Европейском союзе (ЕС), а слова Зеленского «не останутся без последствий».

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подчеркнул, что поведение украинских властей не соответствует статусу кандидата в ЕС. По его словам, включение страны в Евросоюз стало бы «исторической ошибкой». Политик также призвал Киев прекратить наносить удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба».

Зеленский заявил, что существование «Дружбы» зависит от Венгрии

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — в шутливой форме сказал украинский президент.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал его прекратить безрассудные атаки на энергетическую безопасность страны. «Мы решительно отвергаем запугивания со стороны украинского президента. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета», — сказал дипломат.

Запад обвинили в отсутствии должной реакции на атаку «Дружбы»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Венгрию, 22 августа. До этого атака произошла 18 августа.

Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин допустил, что это не последний удар ВСУ по нефтепроводу. По его мнению, причина кроется в отсутствии реакции стран ЕС на последнюю атаку. «Отсутствие реакции Евросоюза говорит о том, что, вероятно, идет некая закулисная игра. К чему она приведет — сказать сложно. Но очевидно: никто не гарантирует, что Украина не нанесет новые удары по "Дружбе"», — сказал эксперт.

Отсутствие должной реакции западных стран говорит либо о безумии, либо об отсутствии у них приверженности к международному праву, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.