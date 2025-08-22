Трамп разозлился из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этой неделе несколько раз атаковали нефтепровод «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. В результате ударов поставки в европейские страны были приостановлены на несколько дней.

В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу в письме.

Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и топливом, а взамен они обстреливают трубопровод, который снабжает нас. Крайне недружественный шаг! Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Венгерский политик уточнил, что Киев ударил по той части нефтепровода «Дружба», что находится в России, за несколько дней до исторической встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, а также пожелал главе Белого дома успехов на пути к установлению мира.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Трампа разозлил этот шаг

Американский лидер заявил, что он очень зол из-за атак на нефтепровод. Свой ответ он написал маркером от руки на листке с письмом Орбана, назвав премьера Венгрии другом.

Виктор, мне не нравится слышать подобное, я крайне зол. Расскажи это Словакии, ты мой большой друг — Дональд Дональд Трамп президент США

Венгрия и Словакия призвали руководство Евросоюза отреагировать

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе со своим словацким коллегой Юраем Бланаром направил письмо на имя комиссара по внешним связям Европейского Союза (ЕС) Каи Каллас с просьбой убедить Киев остановить атаки на «Дружбу».

Политики напомнили, что, согласно январскому заявлению Еврокомиссии, «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства — члены ЕС, является вопросом безопасности ЕС». В связи с чем они призвали Брюссель исполнить свои обещания по защите инфраструктуры.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Значение российской нефти для Венгрии и Словакии оценили

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» назвал оправданными опасения Венгрии и Словакии из-за атак ВСУ на нефтепровод «Дружба».

Если они не получают российскую нефть, то им придется покупать какую-то другую. А в мире сейчас в принципе недостает средне-сернистой тяжелой нефти, а именно под нее были построены и до сих пор настроены все эти заводы по переработке нефти и в Венгрии, и в Словакии, и в Сербии Игорь Юшков аналитик

По словам эксперта, в случае прекращения поставок аналогичную нефть странам Европы придется искать на мировом рынке, но она будет дороже российской. Это приведет к подорожанию топлива, ускорению инфляции и в конечном итоге ударит по экономике этих стран.

«Поэтому они хотят сохранить возможность закупки российской нефти и пытаются отстаивать свои интересы», — пояснил Юшков.

Вместе с тем аналитик напомнил, что и Венгрия, и Словакия поставляют Украине электроэнергию и российский газ, а также нефтепродукты. Они могли бы прекратить это делать, но столкнутся с угрозами со стороны Брюсселя. «Поэтому они обращаются к Брюсселю и говорят, что раз он запрещает им напрямую давить на Украину, то пусть сам это делает», — заявил эксперт.

Впрочем, Юшков считает, что Брюссель продолжит бездействовать, так как в конечном итоге Киев атакует нефтепроводы, чтобы спровоцировать ответную реакцию России и обвинить Москву в нежелании заключить мир.

ВСУ ударили по «Дружбе» несколько раз за последнее время

Украинские военные ударили беспилотниками по значимой распределительной станции нефтепровода в Брянской области 14 августа. Спустя несколько дней, 18 августа, Венгрия перестала получить российскую нефть по нефтепроводу. 20 августа поставки нефти в эту европейскую страну возобновились.

«Я поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения», — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, а также выразил надежу на то, что Киев впредь не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии.

Однако 22 августа ВСУ вновь ударили по «Дружбе». В результате поставки российской нефти в Венгрию остановились. Также сырье перестанет поступать в Словакию. По словам главы венгерского МИД, эта атака остановит поставки нефти в страны Европы на пять дней.