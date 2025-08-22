Мир
14:44, 22 августа 2025МирЭксклюзив

Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» объяснили

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» оправданы, потому что никак иначе российскую нефть к ним не доставить, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом аналитик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если они не получают российскую нефть, то им придется покупать какую-то другую. А в мире сейчас в принципе недостает средне-сернистой тяжелой нефти как российской, а именно под нее были построены и до сих пор настроены все эти заводы по переработке нефти и в Венгрии, и в Словакии, и в Сербии. Конечно, перенастраивать они их не будут», — рассказал Юшков.

По словам аналитика, странам нужно будет искать такую же нефть на мировом рынке, которая априори будет дороже российской. Он объяснил, что сырье из России — это сегодня самое выгодное предложение.

«[Если они будут покупать альтернативу], то топливо в Венгрии, Словакии будет дороже. Тогда будет раскручиваться инфляция, так как стоимость топлива закладывается в цену любых фактически продуктов. Конечно, это ударит по их экономикам. Поэтому они хотят сохранить возможность закупки российской нефти и пытаются отстаивать свои интересы», — добавил он.

При этом Юшков сообщил, что и у Венгрии, и у Словакии есть инструменты давления на Украину, но Брюссель не дает их применить.

«Венгрия, Словакия являются крупнейшими производителями и поставщиками электроэнергии для Украины. Они поставляют туда российский газ, которого Украине очень недостает. И они даже нефтепродукты, полученные из этой российской нефти, перепродают Украине. Все это они могли бы отключить. Но Брюссель им запрещают это делать, угрожая прекратить финансирование из европейских фондов», — рассказал аналитик.

Поэтому они обращаются к Брюсселю и говорят, что раз он запрещает им напрямую давить на Украину, то пусть сам это делает. Брюссель же вряд ли что-то будет делать, потому что они понимают, зачем Украина наносить удары по нефтепроводу. Это Киев делает не для того, чтобы перекрыть поставки нефти, а вынуждая Россию к какому-то жесткому ответу, чтобы потом указывать, что якобы Россия не готова к мирным переговорам

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру, находящуюся на российской территории.

