«Монстр никогда не остановится». Украина атаковала нефтепровод, идущий в Венгрию. В России в ответ напомнили о терактах Киева

Захарова осудила атаку на идущий в Венгрию нефтепровод и назвала Киев монстром

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина атаковала трансформаторную станцию, работающую на маршруте нефтепровода «Дружба». Из-за этого европейская страна перестала получать российскую нефть.

По словам Сийярто, он обсудил этот вопрос с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Тот заверил, что восстановление станции ведется, но пока нет ясности, когда прокачка возобновится.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после сообщений от Сийярто заявил, что Венгрии стоит направлять свои жалобы и угрозы «своим друзьям» в Москве. «В Венгрии в течение многих лет говорили, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагала все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. (...) Теперь вы можете отправлять свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — написал он.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины также ударили по распределительной станции нефтепровода в Брянской области при помощи БПЛА. Та ночная атака также возмутила Петера Сийярто. «Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на трубопровод», — заявил он, призвав Киев не создавать угрозу безопасности энергоснабжения его страны.

В МИД России в ответ напомнили о терактах, совершенных Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментирую атаку, напомнила, что РФ «все эти годы предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру».

Она заявила, что украинские агенты уже совершали теракты в Африке, «засветились на Ближнем Востоке», втягивали в террор граждан Средней Азии и освоили нелегальный рынок оружия в Европе. «Банковая не остановится теперь ни перед чем», — резюмировала Захарова.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что из-за атаки Украине точно не светит вступление в Европейский союз. «Это еще один камешек, так сказать, в копилку камешков по поводу Украины, которые есть у венгерского президента, и складывается впечатление, что в обозримом будущем уж точно вступление в Европейский союз Украине не светит. Россия же придет на помощь Венгрии для передачи энергоресурсов», — поделился политолог.